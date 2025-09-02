Саммит ШОС — 2025
Маринованная капуста с клюквой и яблоком в медовой заливке

Маринованная капуста с клюквой и яблоком в медовой заливке Маринованная капуста с клюквой и яблоком в медовой заливке Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт предлагает более мягкий и сладковатый вкус с фруктовым ароматом. Клюква и яблоко придают капусте приятную кислинку и делают закуску не только вкусной, но и очень полезной.

Вам понадобится: 1,5 кг белокочанной капусты, 1 большое кисло-сладкое яблоко (например, «айдаред» или «симиренко»), 1 стакан свежей или замороженной клюквы, 1 небольшая морковь. Для маринада возьмите 1 литр воды, 150 мл натурального яблочного уксуса, 100 г меда, 2 столовые ложки соли горкой, 10 горошин душистого перца и 5–6 бутонов гвоздики.

Капусту нашинкуйте. Морковь натрите на крупной терке. Яблоко очистите от сердцевины и нарежьте тонкими дольками или кубиками. Клюкву, если она замороженная, заранее размораживать не нужно.

Смешайте капусту, морковь и яблоко в миске, аккуратно перетерев руками, чтобы овощи немного пустили сок. Добавьте клюкву и осторожно перемешайте, чтобы не помять ягоды. Плотно уложите смесь в банки.

Для маринада в кастрюле соедините воду, соль, мед и специи. Доведите до кипения и проварите 3–4 минуты, чтобы специи отдали свой аромат. В конце влейте уксус, размешайте и сразу же залейте кипящим маринадом капусту с клюквой и яблоками.

Закатайте банки стерилизованными крышками, переверните и укутайте. После остывания уберите на хранение в кладовую. Капуста по этому рецепту получается очень сочной и ароматной.

Ранее мы писали о необычных соленых огурцах с медом и горчицей.

