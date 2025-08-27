Необычные соленые огурцы с медом и горчицей

Подготовьте 500 г крепких огурцов, замочите в холодной воде. В стерилизованную литровую банку поместите зонтик укропа, 2 зубчика чеснока, 5 горошин черного перца и 1 ч. ложку зерен горчицы. Вертикально уложите огурцы. Для заливки приготовьте маринад: смешайте 500 мл воды, 1 ст. ложку каменной соли, 2 ст. ложки жидкого меда и 3 ст. ложки белого винного уксуса. Доведите до кипения, помешивая, пока не растворится мед. Залейте огурцы кипящим маринадом, прикройте крышкой, простерилизуйте 10 минут в кипящей воде, затем герметично закатайте. Укутайте одеялом до остывания.

