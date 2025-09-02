«Ее не хотели ставить на радио»: Шуфутинский о песне «Третье сентября» Шуфутинский рассказал, что песня «Третье сентября» долго не была востребована

Певец и шансонье Михаил Шуфутинский в беседе с NEWS.ru признался, что когда он записывал песню «Третье сентября», не думал о ее потенциале как хита. Композицию долгое время не заказывали на концертах и почти не ставили на радио, отметил артист.

Мы не сильно рассчитывали на успех, да и тогда подход к творчеству был другой: не надо что-то записывать, рассчитывая на что-то. Надо творить и исполнять музыку, как тебе нравится и хочется! Песня «Третье сентября» долгое время была не сильно востребована на концертах, ее мало крутили в эфирах, а потом постепенно она начала взлетать. И вот за последние 15 лет она расправила свои крылья и летит сквозь жизни многих людей, даже поколений, — добавил певец.

Второе рождение хит обрел два года назад. Тогда к Шуфутинскому, по его словам, пришел рэпер Егор Крид и предложил перезаписать композицию на новый лад.

Мне его вариант очень понравился. Также мне понравился сам Егор как творческая личность. Мы нашли точки соприкосновения, сделали новую вариацию песни «Третье сентября» и сняли клип. Результат оценил не только я, но и публика, — рассказал Шуфутинский.

