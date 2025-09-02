Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 19:53

«Ее не хотели ставить на радио»: Шуфутинский о песне «Третье сентября»

Шуфутинский рассказал, что песня «Третье сентября» долго не была востребована

Михаил Шуфутинский Михаил Шуфутинский Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певец и шансонье Михаил Шуфутинский в беседе с NEWS.ru признался, что когда он записывал песню «Третье сентября», не думал о ее потенциале как хита. Композицию долгое время не заказывали на концертах и почти не ставили на радио, отметил артист.

Мы не сильно рассчитывали на успех, да и тогда подход к творчеству был другой: не надо что-то записывать, рассчитывая на что-то. Надо творить и исполнять музыку, как тебе нравится и хочется! Песня «Третье сентября» долгое время была не сильно востребована на концертах, ее мало крутили в эфирах, а потом постепенно она начала взлетать. И вот за последние 15 лет она расправила свои крылья и летит сквозь жизни многих людей, даже поколений, — добавил певец.

Второе рождение хит обрел два года назад. Тогда к Шуфутинскому, по его словам, пришел рэпер Егор Крид и предложил перезаписать композицию на новый лад.

Мне его вариант очень понравился. Также мне понравился сам Егор как творческая личность. Мы нашли точки соприкосновения, сделали новую вариацию песни «Третье сентября» и сняли клип. Результат оценил не только я, но и публика, — рассказал Шуфутинский.

Ранее продюсер Евгений Морозов выразил мнение, что Михаил Шуфутинский не станет жениться на молодой спутнице Светлане Уразовой, поскольку он хранит память о покойной жене. Кроме того, указал Морозов, младший сын артиста не поддерживает эту идею.

Михаил Шуфутинский
песни
хиты
Егор Крид
Екатерина Попова
Е. Попова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков объяснил слова Фицо, сравнившего Евросоюз с «жабой на дне колодца»
Замерзнут без газа и света: как Словакия и РФ отомстят Украине за «Дружбу»
Readovka: москвич заявил об избиении сотрудниками посольства Узбекистана
Свекла в фольге с сыром дорблю и грецкими орехами
«Коалиция желающих» готова дать Украине гарантии безопасности, но с нюансом
Россиянину грозит срок за отправку бронепанелей в Израиль
В Анапе жители фиксируют большие выбросы мазута
Польша с $1 трлн ВВП заявила о праве на место в G20
НАБУ добралось до генерала СБУ и его квартиры в Киеве за $522 тысячи
В Херсонской области украинские дроны атаковали машину с чиновниками
Аналитик раскрыл возможную дату запуска «Силы Сибири — 2»
Запеченная свекла в фольге с медово-горчичной глазурью и тимьяном
Над Черным морем уничтожили два беспилотника
Заготовки из сливы на зиму: сладкий подарок себе и близким
Названо число остающихся в больницах после взрыва под Рязанью
Обида на Добронравова, бездетность, слова о патриотизме: как живет Дорогов
Россиянин напал на пенсионера и отнял его трость
Средняя зарплата россиян за год увеличилась на 14,5%
Украинские пограничники открыли огонь по беглецам
Взрывы прогремели в Киевской области
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.