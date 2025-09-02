Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 12:11

«Поезд ушел»: политолог о символизме саммита ШОС для США

Политолог Дудаков: саммит ШОС показал закат американской гегемонии

Фото: kremlin.ru

Саммит Шанхайской организации сотрудничества продемонстрировал конец гегемонии США и подчеркнул приоритеты национальных интересов каждого государства, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Он отметил, что влияние США на мировые экономические и политические процессы серьезно ослабло.

США привыкли считать себя единственной мировой сверхдержавой, которая имеет право при помощи любых инструментов — военных, тарифных, санкционных — заставлять другие государства следовать своей воле. Однако поезд ушел, и сейчас не 1991 год, не 2001-й, не 2011-й, сейчас 2025 год на дворе. Конечно, влияние США серьезно ослабло как в экономике, так и в военной сфере, и в международной политике, то есть, в общем-то, везде. Поэтому сейчас им приходится пытаться использовать какие-то рычаги давления, но мы видим, что эффекта становится все меньше и меньше от новых санкций, которыми они угрожают России, Индии, Китаю, или от новых тарифов. Все больше стран готовы вести кооперацию друг с другом в обход США, и как раз это обсуждалось в рамках саммита ШОС, — объяснил Дудаков.

По его словам, большинство государств уже понимают, что не обязательно следовать воле США, и они хотят отстаивать свои национальные интересы. Он подчеркнул, что американцы осознают этот тренд, но пока не готовы его принять.

Но, видимо, пока они к этому не готовы. Поэтому с их стороны мы слышим все больше угроз самых разных. Я думаю, что даже сами американцы постепенно приходят к пониманию того, что пора меняться. Не зря и [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) говорил, и представители его администрации поднимали вопрос о том, что многополярный мир наступает и рано или поздно наступит. Просто им хотелось бы еще какое-то время удержаться за старый мировой порядок, но это тоже уже уходящее, — резюмировал Дудаков.

Ранее газета The Wall Street Journal заявила, что лидеры России, Китая и Индии продемонстрировали единство на саммите ШОС. Журналисты отметили, что этот сигнал стал вызовом для внешней политики Трампа.

США
Россия
ШОС
саммиты
Софья Якимова
С. Якимова
