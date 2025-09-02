Шуфутинский рассказал о том, как сбросить вес и об «Оземпике»

Певец Михаил Шуфутинский рассказал NEWS.ru, что похудел на 20 килограммов сам, не применяя «Оземпик». Он слышал об этом препарате, но рекомендует сбрасывать лишние килограммы с помощью питания и спорта. В поддержании веса певцу очень помогает пищевой дневник, который он ведет.

Лично я похудел сам, и могу порекомендовать не препарат, а следить за собой. У меня есть пищевой дневник, туда всегда записываю в течение дня, сколько я съел, сколько калорий употребил и сколько смогу потратить. Такая организация самого себя очень помогает. Каждое утро начинаю с того, что встаю на весы, измеряю давление и сахар в крови, потом плаваю, — сказал певец.

Шуфутинский понимает, что артистам сложно соблюдать режим из-за постоянных гастролей и выступлений. Но, считает певец, на себя необходимо находить время. В поддержании веса помогает, по словам артиста, физическая активность и не переедать.

Важно следить за собой! Многие говорят в отношении еды, просто иногда важно закрыть себе рот и не объедаться. Вот рекомендую всем следить за собой, это дисциплинирует, — добавляет Шуфутинский.

