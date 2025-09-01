День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 23:15

Паста, которую можно есть даже ночью: ужин за 15 минут без вреда для фигуры

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Легкая паста с фаршем — идеальное блюдо, которое можно есть даже ночью. Оно сочетает насыщенный вкус и легкость, а готовится всего за 15 минут.

В отличие от традиционных тяжелых паст, в этом рецепте используется диетический фарш из индейки или курицы, томатная основа без сливочных соусов и цельнозерновые макароны, что делает блюдо сбалансированным и низкокалорийным.

Для приготовления обжарьте 300 г фарша с луком и чесноком, добавьте 2 натертых помидора без кожицы (или 3 ст. л. томатной пасты), тушите 10 минут. Отварите 200 г цельнозерновых спагетти. Смешайте пасту с соусом, добавьте горсть свежего базилика и 30 г тертого пармезана.

Секрет легкости — отсутствие масла в соусе (фарш тушится в собственном соку с томатами) и быстрое приготовление, которое сохраняет витамины. Этот ужин без вреда для фигуры придется по вкусу каждому.

Ранее стало известно, как приготовить баклажаны под сырной шубой.

пасты
рецепты
ужины
диеты
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мигрант столкнул под поезд девочку-беженку с Украины
Действия Путина на саммите ШОС вывели из себя Британию
«Помахала»: операторы дронов РФ помогли женщине из ВСУ сдаться в плен
Подтопление складов в Череповце привело к эвакуации 13 человек
Уроженца Азербайджана арестовали за попытку хищений на 919 млн рублей
Путин прибыл из Тяньцзиня в Пекин
В ООН забеспокоились из-за отсутствия денег США по одной причине
«Россию вернут на Кубке Канады — 2028»: Плющев о старте КХЛ, Овечкине и НХЛ
«Я хочу ответ»: Трамп предъявил фармацевтам одно требование
Военэксперт допустил причастность Зеленского к убийству Парубия
Марочко сообщил об ожесточенных боях в одном районе ДНР
Медработницу из Черкесска уличили в 29 аферах на 10 млн рублей
Поездка на авто Путина и план Си: как ШОС хоронит гегемонию Запада
Рудова назвала свою главную фобию
«Плачевная ситуация»: Токаев высказался о состоянии Каспийского моря
В российском городе мужчина зарезал мать и брата
Боксерша-трансгендер Хелиф пошла на крайние меры ради спасения карьеры
Историк объяснил стремление Запада переписать историю Второй мировой войны
Московские спасатели вытащили кота из двухнедельного подземного плена
Егор Крид появился на публике вместе с родителями
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.