Паста, которую можно есть даже ночью: ужин за 15 минут без вреда для фигуры

Легкая паста с фаршем — идеальное блюдо, которое можно есть даже ночью. Оно сочетает насыщенный вкус и легкость, а готовится всего за 15 минут.

В отличие от традиционных тяжелых паст, в этом рецепте используется диетический фарш из индейки или курицы, томатная основа без сливочных соусов и цельнозерновые макароны, что делает блюдо сбалансированным и низкокалорийным.

Для приготовления обжарьте 300 г фарша с луком и чесноком, добавьте 2 натертых помидора без кожицы (или 3 ст. л. томатной пасты), тушите 10 минут. Отварите 200 г цельнозерновых спагетти. Смешайте пасту с соусом, добавьте горсть свежего базилика и 30 г тертого пармезана.

Секрет легкости — отсутствие масла в соусе (фарш тушится в собственном соку с томатами) и быстрое приготовление, которое сохраняет витамины. Этот ужин без вреда для фигуры придется по вкусу каждому.

