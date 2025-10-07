Обалденная икра по-турецки патлыджан эзмеси. Намазываю на поджаренный хлеб или подаю к мясу — вкусно и просто

Турецкая баклажанная икра, или патлыджан эзмеси, — это не просто закуска, а настоящий вкус лета на вашем столе. Её секрет в копчёном аромате запечённых баклажанов, который смешивается со свежестью томатов, пикантностью чеснока и оливковым маслом. Эта икра идеально намазывается на свежий хлеб или подаётся как гарнир к мясу, создавая ощущение настоящего пира в средиземноморском стиле. Готовится она довольно просто, а результат всегда восхищает своей насыщенностью и гармонией вкусов. Это блюдо отлично подходит для тех, кто любит полезную и вкусную еду без лишних сложностей.

Для приготовления вам понадобится: 2 крупных баклажана, 2 помидора, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, пучок свежей петрушки, 3 столовые ложки оливкового масла, сок половины лимона, соль и молотый черный перец по вкусу. Баклажаны нужно запечь в духовке до мягкости при температуре 200 °C или на открытом огне, чтобы кожица обуглилась, — это придаст икре тот самый характерный дымный оттенок. Готовые баклажаны очистите от кожицы, а мякоть мелко порубите ножом. Помидоры ошпарьте кипятком, снимите с них кожицу и также мелко нарежьте. Лук и чеснок измельчите, петрушку мелко порубите. Смешайте все ингредиенты в миске, заправьте оливковым маслом и лимонным соком, посолите и поперчите. Дайте икре настояться в холодильнике хотя бы час, чтобы вкусы соединились. Подавайте её с поджаренным хлебом или в качестве гарнира.

