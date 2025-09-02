Песков объяснил слова Фицо, сравнившего Евросоюз с «жабой на дне колодца»

Премьер Словакии Роберт Фицо сравнил страны Евросоюза с «жабой на дне колодца», объясняя их непонимание происходящего в мире, сообщил в интервью «России 1» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, Фицо использовал фольклорное сравнение для иллюстрации оторванности европейских государств от глобальных процессов.

Это, видимо, какая-то сказка. Это, насколько я понял, какой-то словацкий фольклор. Собственно, такая аллегория. Мы просто говорили, что прошел очень содержательный саммит ШОС и ШОС+. Он (Фицо. — NEWS.ru) говорит, что у нас многие в Евросоюзе, как эта жаба, не понимают, что в мире происходит, — рассказал Песков.

Фицо упомянул во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным о разговоре с Песковым. Он рассказал, что поделился историей о жабе на дне колодца и провел параллель с Евросоюзом.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Фицо своим визитом на саммит ШОС в Китае вызвал резкую реакцию в Евросоюзе. Он напомнил, что словацкий политик ранее пережил нападение «проевропейского боевика». По словам Филиппо, подобные шаги доводят до истерики как руководство ЕС, так и оппозицию в самой Словакии.