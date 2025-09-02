Песков раскрыл детали о предстоящей новой встрече Путина Песков: встречу Путина с Ким Чен Ыном обсудят, когда глава КНДР прибудет в Пекин

Возможность проведения встречи между президентом России Владимиром Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном будет проработана позднее, сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. Соответствующие переговоры запланированы на время после прибытия главы КНДР в Пекин, передает ТАСС.

Дело в том, что Ким Чен Ын только сегодня вечером прибывает в Пекин. И после того, как он прибудет, уже будет возможность непосредственно с делегацией обсудить возможность [встречи лидеров] с учетом графиков, — сказал Песков.

Ранее радиостанция «Голос Кореи» сообщила, что специальный поезд с лидером КНДР пересек китайскую границу и направляется в Пекин. Северокорейская делегация примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.

До этого Владимир Путин прибыл в Пекин. Кортеж главы российского государства приехал в государственную резиденцию Дяоюйтай. Дорога от Тяньцзиня до Пекина заняла примерно час. Путин назвал китайского председателя Си Цзиньпина своим другом. Он подчеркнул, что майский визит его коллеги в Москву прошел с большим успехом и имел важное символическое значение. Глава государства напомнил, что поездка была приурочена к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.