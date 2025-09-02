День знаний — 2025
Песков раскрыл, как руины политической модели Запада повлияли на мир

Песков: от западной политической модели остались лишь основы ее неэффективности

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Западная политическая модель исчерпала себя, и сейчас на руинах ее прежней эффективности выстраиваются более жизнеспособные системы такие, как ШОС, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями». Он подчеркнул, что в этом вопросе не стоит обращать внимание на то, как это преподносит Запад. Также президент РФ Владимир Путин всегда использует многосторонние форматы для того, чтобы проводить большое количество контактов с зарубежными коллегами и представителями других стран, отметил его пресс-секретарь.

Никто не ставит целью делать какие-то альтернативные модели. Но по мере того, как одна модель исчерпывается, исчерпывает свою эффективность, на ее — ну, не обломках, а основах ее неэффективности — выстраиваются более эффективные какие-то системы. И вот сейчас этот процесс происходит, происходит очень активно, — подчеркнул Песков.

Ранее Песков заявил, что в России следует отходить от уничижительного подхода «как это видится на Западе». В частности, так он прокомментировал реакцию Запада на рукопожатие президента России с коллегой из Китая Си Цзиньпином и индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

