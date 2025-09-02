Названа связанная с Украиной деталь на встрече Путина и Си Цзиньпина CCTV не написало об Украине по итогам встречи Путина и Си Цзиньпина

Украина не вошла в список тем на встрече президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает CCTV по итогам встречи. Журналисты не упомянули обсуждение Киева и конфликта.

В публикации по итогам встречи Путина с китайским лидером не было упоминания украинского кризиса. Также не были упомянуты переговоры главы РФ с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. При этом в материале говорится, что Путин и Си Цзиньпин провели «углубленный обмен мнениями по международным и региональным вопросам», которые представляют взаимный интерес для сторон.

Китайский лидер подчеркнул, что Пекин и Москва обладают мощными движущими силами развития и возрождения. Обе стороны, по его мнению, должны возглавлять сотрудничество в рамках крупных проектов. Также Си Цзиньпин призвал повышать устойчивость партнерства.

Ранее стало известно, что по итогам встречи Путина с председателем КНР было подписано 20 документов о сотрудничестве. Договоры касаются партнерства в области ИИ, энергетики, сельского хозяйства, аэрокосмической отрасли, образования, здравоохранения и СМИ.