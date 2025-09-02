Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 15:30

В Финляндии заявили о прогрессе по вопросу гарантий безопасности для Киева

Стубб: Запад добился прогресса в вопросе гарантий безопасности для Украины

Александр Стубб Александр Стубб Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

Запад добился некоторого прогресса в вопросе согласования гарантий безопасности для Украины, заявил президент Финляндии Александр Стубб. По его словам, которые приводит агентство Reuters, скоро будет найдено решение этой проблемы. В то же время он добавил, что скептично настроен по поводу прекращения огня в зоне конфликта в ближайшее время.

Мы добиваемся прогресса в этом вопросе и, надеюсь, скоро найдем решение, — сказал Стубб.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс выразил мнение, что вместо иностранных военных в качестве гарантий безопасности Украине нужна политика нейтралитета. Он напомнил, что в ее первоначальной конституции после провозглашения независимости был закреплен внеблоковый статус республики.

До этого экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что европейские страны не в состоянии предоставить Украине никаких реальных гарантий безопасности, поскольку им не хватает для этого необходимых ресурсов. При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС активно работает над конкретными планами размещения своих военнослужащих на территории Украины после завершения конфликта.

Финляндия
Украина
Александр Стубб
гарантии безопасности
