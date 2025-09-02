Эрдоган объяснил, готовы ли Путин и Зеленский к личной встрече Эрдоган заявил, что Путин и Зеленский пока не готовы к личной встрече

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский пока не готовы к очной встрече, заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, которые приводит Milliyet, нужно повышать уровень переговоров, вплоть до лидеров стран. Эрдоган уточнил, что предлагал стать посредником.

Я нахожу позитивными подходы как господина Зеленского, так и господина Путина. Когда мы сказали: «Может быть попытка продолжить стамбульский процесс в Турции», он был в точке «почему бы и нет» по этому вопросу. Однако они пока к этому не готовы, — подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что на встрече с Путиным он обсудил пути завершения конфликта «справедливым миром». Президент Турции указал, что Анкара выступает за урегулирование с помощью переговоров. По мнению Эрдогана, необходимо преобразовать надежду на мир в ориентированные на решение и конкретные результаты. Также президент Турции обсуждал с российским лидером итоги саммита с главой США Дональдом Трампом на Аляске.

