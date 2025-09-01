Опубликованы кадры выхода Эрдогана после встречи с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (в центре) после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган покинул помещение, где у него проходили переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, соответствующее видео показал корреспондент RT Игорь Жданов. Главы государств провели встречу в рамках саммита ШОС в Китае, который проходил с 31 августа по 1 сентября.

Темами переговоров Путина и Эрдогана стали двустороннее сотрудничество и международные вопросы, среди которых украинский кризис и обстановка в ближневосточном регионе. По словам президента РФ, Москва рассматривает Анкару в качестве надежного партнера и удовлетворена динамикой торгово-экономического сотрудничества.

Ранее Эрдоган по итогам встречи с Путиным заявил, что отношения между Анкарой и Москвой активно развиваются в ключевых сферах, включая торговлю, инвестиции, энергетику и туризм. Переговоры прошли в китайском Тяньцзине.

До этого Эрдоган также заявил, что стамбульские переговоры по Украине внесли вклад в мирное урегулирование кризиса. По его словам, усилия Турции направлены на установление справедливого и прочного мира.