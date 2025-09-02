Эрдоган после встречи с Путиным сделал заявление о переговорах по Украине

Эрдоган после встречи с Путиным сделал заявление о переговорах по Украине Эрдоган: Турция стремится к постепенному повышению уровня переговоров по Украине

Турция стремится к постепенному повышению уровня переговоров по Украине, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Китая, где встречался с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, которые приводит ТАСС, Анкара с самого начала считала, что конфликт может быть прекращен мирным путем.

Переговоры в Стамбуле — ярчайшее подтверждение, что этот путь открыт. Мы стремимся к постепенному повышению уровня переговоров. Мы должны преобразовать надежду на мир в конкретные, ориентированные на решения результаты. Для этого мы должны решать этот вопрос на уровне руководства, — подчеркнул президент.

Эрдоган обратил внимание, что на встрече с Путиным были «оценены результаты саммита на Аляске». Также глава турецкого государства счел очень важным прошедший в Анкоридже саммит.

Ранее президент РФ на встрече с турецким лидером заявил, что Анкара продолжит играть особую роль в урегулировании кризиса на Украине. Он добавил, что в Стамбуле только с мая прошли несколько раундов результативных переговоров.