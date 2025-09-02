Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 15:46

Кабмин анонсировал меры для преодоления спада спроса на жилье

Мишустин: правительство разрабатывает меры для поддержки спроса на жилье

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Спрос на покупку жилья в России снижается под влиянием ряда факторов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, правительство подготовило меры, которые должны помочь стабилизировать ситуацию и стимулировать рынок, сообщает ТАСС.

По ряду причин спрос на рынке жилья снижается. Эту важнейшую тему мы недавно обсуждали в ходе заседания президиума Государственного совета по вопросу развития инфраструктуры для жизни у президента. Чтобы преодолеть такую тенденцию, разработаны необходимые решения, — сказал Мишустин.

Ранее стало известно, что на 1 августа 2025 года доля сделок с жильем, оформленным в ипотеку, сократилась до 64% в денежном выражении против 76% годом ранее. При этом объем продаж за наличные и в рассрочку увеличился до 36% по сравнению с 24% в августе прошлого года.

До этого риелтор Наталья Перескокова заявила, что цены на жилье в России могут вырасти на 15% после возможного снижения ключевой ставки на 2%. Она уточнила, что квартиры в новостройках подорожают примерно на 10%, а на вторичном рынке рост составит около 15%. По ее словам, на динамику цен также повлияют темпы строительства, ввод нового жилья и инфляция, поэтому рост стоимости будет разным в зависимости от региона.

