Группа Аквилон залила последний куб бетона башни С комплекса INDY Towers

Erid: 2SDnjbvhriA

Группа Аквилон залила последний куб бетона башни С жилого комплекса INDY Towers в Хорошевском районе Москвы. Этот этап означает окончание возведения монолитного каркаса корпуса и открывает следующий цикл работ — монтаж инженерных систем и отделку.

Заливка последнего куба бетона — веховый момент возведения INDY Towers. Строительство жилого квартала идет в устойчивом темпе согласно утвержденным срокам. В ближайшее время мы начнем фасадные работы и мероприятия по внутренним инженерным системам, — отметил глава дирекции по строительству Группы Аквилон Москва Виталий Амелин.

Заливка последнего куба бетона символизирует завершение монолитного этапа возведения жилого корпуса. Дальше строители переходят к монтажу инженерных сетей, устройству фасадов и внутренней отделке. Также параллельно начинаются работы по прокладке наружных сетей инженерно-технического обеспечения. Мероприятия по корпусам А и В продолжаются в соответствии с графиком — всего в составе жилого комплекса INDY Towers будет реализовано пять башен, объединенных общим стилобатом для удобства резидентов.

INDY Towers расположится на улице Куусинена в окружении почти 150 гектаров зеленых пространств для прогулок и активного отдыха. В 50 метрах от проекта находится один из крупнейших парков столицы — «Березовая роща». Рядом доступны школы, спортивные объекты, места для шопинга и досуга. Локация проекта отличается высокой транспортной доступностью: в пяти минутах ходьбы — станция МЦК «Зорге», в 15 минутах — станция метро «Полежаевская», а до ТРЦ «Авиапарк» можно доехать на машине за восемь минут.

Концепция проекта подразумевает создание возможности для жителей отстраниться от городской суеты, оставаясь при этом в сердце мегаполиса. В INDY Towers Группа Аквилон создает приватный внутренний двор и лобби в стиле японского минимализма. Освещение и аудиальное сопровождение в лобби будут подстраиваться под естественные биоритмы резидентов, что поможет расслабиться и восстановить силы, не отказываясь от благ столицы.

Атмосферу спокойствия и релакса поддержит благоустройство, вдохновленное современными решениями оформления территорий из Юго‑Восточной Азии. Внутренний двор займет 74% земельного участка. Для жителей планируются внутренний «Сад цветущих сезонов», внешний «Водный сад» и «Сад игр» для маленьких резидентов. Точкой притяжения соседского комьюнити станет авиарий‑флорариум — павильон с выдержанным микроклиматом для певчих птиц и тропических растений.

РЕКЛАМА: ООО «Сити Сейлз», ИНН 7722494337