25 сентября 2025 в 14:09

Риелтор раскрыла стоимость содержания замка Пугачевой и Галкина

Риелтор Правоторина: Пугачева и Галкин тратят на замок 1,2 млн рублей в месяц

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и певица Алла Пугачева ежемесячно тратят около 1,2 миллиона рублей на содержание замка в деревне Грязь, сообщила aif.ru риелтор Алина Правоторина. В эту сумму входят налоги, коммунальные платежи и оплата работы персонала.

Точные тарифы сложно назвать. Но ко мне неоднократно обращались посредники за продажей этого дома. И я уточняла стоимость содержания. Общая сумма в месяц около 1 млн 200 тыс. рублей. Сюда входят и налоги, и коммуналка, и зарплата сотрудникам, — отметила эксперт.

По ее словам, траты на объект были бы больше, если бы недвижимость официально зарегистрировали в кадастровом реестре. Но в настоящее время постройка не имеет официального адреса. Владельцы сейчас должны оплатить налог более чем 180 млн рублей.

Продать такой дом сложно. Участок окружен дачными щитовыми постройками. Если здание передадут государству, в нем могли бы разместить психоневрологический диспансер или дом для престарелых, считает риелтор.

Ранее стало известно, что Галкин погасил задолженность за электроэнергию, в июне долг составлял более 432 тыс. рублей. Речь идет о доме, находящемся в деревне Грязь.

Алла Пугачева
Максим Галкин
замки
недвижимоcть
артисты
