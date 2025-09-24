Стало известно, как Галкин поступил с задолженностью за электроэнергию Юморист Галкин погасил задолженность за электроэнергию в Московской области

Покинувший Россию комик Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) погасил задолженность за электроэнергию, в июне долг составлял более 432 тысяч рублей, передает РИА Новости со ссылкой на энергетическую компанию «Мосэнергосбыт». Речь идет о доме, находящемся в деревне Грязь.

В июне долг составил уже более 432 тысяч рублей. В августе «Мосэнергосбыт» приступил к реализации мер по взысканию данной задолженности: в суд был направлен иск, а также было направлено извещение о введении ограничения потребления электрической энергии. Принятые меры привели к погашению долга 15 сентября. Он оплачен в полном объеме, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Галкин не оплатил свет в замке в деревне Грязь. По данным источника, на него подали иск в суд, в котором требуется взыскать с юмориста больше 500 тыс. рублей. Сам шоумен комментариев на этот счет не давал. Также неизвестно, кто проживает во дворце в Московской области, пока комик остается за границей.

В связи с этим юрист и правозащитник Михаил Салкин заявлял, что заграничный паспорт Галкина могут аннулировать из-за крупного долга. По его словам, если в подобных случаях у должника не имеется второго гражданства, то пребывание за пределами РФ может быть затруднено.