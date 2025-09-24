Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
24 сентября 2025 в 09:54

Стало известно, как Галкин поступил с задолженностью за электроэнергию

Юморист Галкин погасил задолженность за электроэнергию в Московской области

Максим Галкин Максим Галкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Покинувший Россию комик Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) погасил задолженность за электроэнергию, в июне долг составлял более 432 тысяч рублей, передает РИА Новости со ссылкой на энергетическую компанию «Мосэнергосбыт». Речь идет о доме, находящемся в деревне Грязь.

В июне долг составил уже более 432 тысяч рублей. В августе «Мосэнергосбыт» приступил к реализации мер по взысканию данной задолженности: в суд был направлен иск, а также было направлено извещение о введении ограничения потребления электрической энергии. Принятые меры привели к погашению долга 15 сентября. Он оплачен в полном объеме, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Галкин не оплатил свет в замке в деревне Грязь. По данным источника, на него подали иск в суд, в котором требуется взыскать с юмориста больше 500 тыс. рублей. Сам шоумен комментариев на этот счет не давал. Также неизвестно, кто проживает во дворце в Московской области, пока комик остается за границей.

В связи с этим юрист и правозащитник Михаил Салкин заявлял, что заграничный паспорт Галкина могут аннулировать из-за крупного долга. По его словам, если в подобных случаях у должника не имеется второго гражданства, то пребывание за пределами РФ может быть затруднено.

Максим Галкин
задолженности
комики
иноагенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Снизит нагрузку»: Краснов допустил применение ИИ в судебной системе РФ
В Кремле ответили, должно ли быть у спортсменов право на нейтральный флаг
Песков фразой «начинает юлить» объяснил застой в переговорах по Украине
В Армении был убит глава общины Паракар Володя Григорян
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 сентября: где сбои в РФ
Песков объяснил, как Путин «протягивает руку» США
Песков раскрыл, консолидированы ли россияне вокруг Путина
Песков раскрыл характер отношений Путина и Трампа
Ситуация в аэропортах РФ 24 сентября: задержки рейсов, что в Москве и Сочи
В Госдуме раскрыли истинный смысл слов Трампа об украинских территориях
Песков назвал сроки проведения прямой линии с Путиным
В Кремле ответили Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»
Молодая россиянка похитила брендовые часы в аэропорту Пулково
«Предложит зеленому капитуляцию»: Медведев об уходе Трампа из реальности
Обещавшего служить России Краснова назначили председателем Верховного суда
Кондитеры пожаловались на инфляцию
Домохозяйка из Подмосковья не угадала ни одного числа и выиграла в лотерее
В МИД России обратили внимание на «кровавый фон» Генассамблеи ООН
Поданные в приемную Путина жалобы сократились по одной причине
«Победа Киева»: Медведев о фантазиях Трампа после встречи с Зеленским
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно
Москва

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно

Появилась новая информация об атаке БПЛА на Москву
Москва

Появилась новая информация об атаке БПЛА на Москву

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.