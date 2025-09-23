«Интервидение-2025»
23 сентября 2025 в 10:25

Юрист раскрыл последствия для Галкина из-за полумиллионного долга

Юрист Салкин: загранпаспорт Галкина могут аннулировать за долги по электричеству

Максим Галкин Максим Галкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заграничный паспорт шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут аннулировать из-за полумиллионного долга за электричество в замке в деревне Грязь, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, если в подобных случаях у должника не имеется второго гражданства, то пребывание за пределами РФ может быть затруднено.

В случае неоплаты коммунальных платежей или за услуги энергоснабжения ресурсоснабжающая организация обращается в суд. Вначале это судебный приказ. В случае если задолженность не погашена ко дню суда, то суд иск удовлетворяет и впоследствии выдает исполнительный лист на принудительное исполнение. После этого лист предъявляется в службу судебных приставов, и они могут списать денежные средства с банковских счетов. За такой незначительный долг Галкина, в полмиллиона рублей, приставы не в праве выставить на торги дом и участок. Однако они могут наложить запрет на выезд за границу, что фактически аннулирует действие загранпаспорта. И если второго гражданства нет, то пребывание за границей может быть затруднительно, — пояснил Салкин.

По его словам, статус иноагента не означает, что гражданин не может пользоваться своими счетами, поэтому препятствий для добровольного исполнения судебного решения нет. Также юрист отметил, что долг за Галкина может оплатить любой человек.

Ранее сообщалось, что покинувший Россию Галкин не оплатил свет в замке в деревне Грязь, и на него подали иск в суд, в котором требуют взыскать с юмориста больше 500 тысяч рублей. Долг накопился именно за электроэнергию. Сам шоумен комментариев на этот счет не давал.

долги
Максим Галкин
юристы
артисты
иноагенты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
