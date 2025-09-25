Экономист дала прогноз по рынку недвижимости

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Экономист Казанцева: недвижимость до конца 2025 года обойдется без скачков цен

Рынок недвижимости до конца 2025 года обойдется без скачков цен, заявила доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева. По ее словам, которые передает «ФедералПресс», спрос сдерживает высокая ключевая ставка.

Центробанк будет удерживать высокую ключевую ставку, которая не позволит резко увеличить отток финансовых средств населения с депозитов и вложение их в недвижимость, — заявила она.

По словам Казанцевой, сейчас в эксплуатацию вводятся дома, строительство которых началось по проектам 2023 года. В это время потенциальные покупатели будут копить деньги на вкладах, внимательно изучать рынок и продолжать платить повышенную арендную плату за жилье.

В связи с этим не стоит ожидать ни резкого роста, ни резкого падения цен на недвижимость, уверена эксперт. Решение о покупке жилья каждый будет принимать самостоятельно, исходя из своих финансовых возможностей и личных обстоятельств, добавила экономист.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков рассказал, что в России обсуждают возможность снижения ставки по семейной ипотеке в зависимости от числа детей. В частности, при рождении первого ребенка показатель может упасть до 10%, а при рождении третьего — до 4%.

