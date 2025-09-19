«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 сентября 2025 в 10:51

Ставки по семейной ипотеке могут снизить для некоторых россиян

Аксаков: в Госдуме обсуждают снижение ставок по семейной ипотеке до 4%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России обсуждают возможность снижения ставки по семейной ипотеке в зависимости от числа детей, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В частности, при рождении первого ребенка показатель может упасть до 10%, а при рождении третьего — до 4%.

Есть предложение, чтобы все-таки не 12% сделать при рождении первого ребенка, а 10%, поскольку ставка снижается, — сказал Аксаков.

Ранее член Совета Федерации Айрат Гибатдинов заявил, что ипотеку для семей с детьми разумнее заменить на рассрочку, когда взимание процентов не предусматривается. Он считает, что банковскую ставку можно компенсировать за счет госбюджета.

До этого президент РФ Владимир Путин отметил, что программа семейной ипотеки останется в силе. Он подчеркнул необходимость сохранения льготной ставки для отдельных категорий граждан.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов ранее предложил бизнесу делать стимулирующие выплаты многодетным сотрудникам для улучшения демографической ситуации в стране. Он пояснил, что это эффективнее, чем учет семейного положения при трудоустройстве.

Россия
Госдума
ипотеки
проценты
дети
