Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 16:15

«Внезапные наследники» обманом заполучили квартиру умершей петербурженки

В Петербурге аферисты присвоили квартиру умершей женщины стоимостью 9 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге аферисты незаконно присвоили квартиру умершей женщины с помощью поддельных документов, пишет «Петербург2» со ссылкой на прокуратуру. Стоимость недвижимости составила 9 млн рублей.

После смерти владелицы жилья на Лодейнопольской улице выяснилось, что она не оставила завещания и законных наследников. Квартира должна была перейти в собственность города. Однако к делу подключился «правопреемник», который предъявил фальшивое свидетельство.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следователи начали устанавливать всех лиц, причастных к преступной схеме.

Ранее бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой Людмила Дороднова подала заявление в отдел полиции о незаконном присвоении своей квартиры в Марьино неизвестными лицами. Она обратилась к адвокату Елене Калиничевой.

мошенники
недвижимоcть
Cанкт-Петербург
преступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны России рассказали о провале ВСУ под Красноармейском
Концерт в Белгороде обернется скандалом? Почему Собчак критикует SHAMAN
Одна из стран НАТО передаст Украине компоненты для ракетных систем
«Выторговал условия»: физиогномист о рукопожатии Трампа и Си Цзиньпина
Назван максимальный размер больничных выплат в 2026 году
В Минобороны рассказали о попытках ВСУ скрыться в жилых домах
«Битва экстрасенсов», соперничество с братом, скандалы: как живет Олег Шепс
Сын Балабанова раскрыл судьбу квартиры, где снимали «Брата»
Названа главная цель мирного плана Зеленского и лидеров Евросоюза
Решение Трампа по ядерным испытаниям может обернуться катастрофой
Электростул, медопыты: ВСУ массово пытают пленных, почему Западу все равно
«Окружение сжимается»: в Минобороны раскрыли, что происходит под Димитровом
Энергетик ответил, почему РФ полностью не уничтожает энергосистему Украины
Стало известно, в каком стиле будет Рождественская ярмарка в Петербурге
Случайная расшифровка послания у ЦРУ обернулась скандалом с адвокатами
Захарова уличила Киев в намерении устроить техногенную катастрофу
Володин назвал категорию граждан, которую нужно обеспечить жильем
В России снимут фильм о подвиге бойца с позывным Бабка
В России оценили идею продавать алкоголь с 21 года
Покровск — все? Кольцо замыкается, ВСУ сдаются: обстановка 30 октября
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой
Общество

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.