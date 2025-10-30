«Внезапные наследники» обманом заполучили квартиру умершей петербурженки

В Санкт-Петербурге аферисты незаконно присвоили квартиру умершей женщины с помощью поддельных документов, пишет «Петербург2» со ссылкой на прокуратуру. Стоимость недвижимости составила 9 млн рублей.

После смерти владелицы жилья на Лодейнопольской улице выяснилось, что она не оставила завещания и законных наследников. Квартира должна была перейти в собственность города. Однако к делу подключился «правопреемник», который предъявил фальшивое свидетельство.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следователи начали устанавливать всех лиц, причастных к преступной схеме.

Ранее бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой Людмила Дороднова подала заявление в отдел полиции о незаконном присвоении своей квартиры в Марьино неизвестными лицами. Она обратилась к адвокату Елене Калиничевой.