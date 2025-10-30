В Подмосковье просели цены на загородную недвижимость Подмосковные загородные дома на вторичном рынке упали в цене на 7% за год

Рынок загородной недвижимости Подмосковья демонстрирует разнонаправленную динамику цен, передает РБК со ссылкой на опрошенных экспертов. При общем сокращении предложения дома от застройщиков подорожали, а стоимость вторичного жилья снизилась.

Количество доступных домов для круглогодичного проживания значительно сократилось. По данным «Инком-Недвижимости», предложение коттеджей на вторичном рынке уменьшилось на 32%, на первичном — на 23%.

Средняя стоимость домов на вторичном рынке снизилась на 7% до 24,69 млн рублей, а на первичном выросла на 33%, до 33 млн рублей. Эксперты связывают это с удорожанием стройматериалов и сокращением качественных предложений.

Спрос на загородную недвижимость упал на 20-25% во втором полугодии. Основными причинами стали ограничение льготной ипотеки и дорогие кредиты.

Покупатели предпочитают готовые дома с полной отделкой в обустроенных поселках. Наибольшим спросом пользуются одноэтажные строения площадью 100-150 кв. м в 25-35 км от МКАД, которые приобретают семьи с детьми для постоянного проживания.

Ранее руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов заявлял, что самое большое жилое помещение, представленное на российском рынке недвижимости, имеет площадь более 1600 кв. м и оценивается в 2,8 млрд рублей. По его данным, продается целый подъезд, который можно разделить на восемь отдельных объектов, каждый из них будет иметь террасы, балконы и патио. В состав объекта также входят 10 машино-мест и девять келлеров.