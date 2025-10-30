Голые супруги устроили бои на проезжей части Пьяная супружеская пара устроила драку без одежды в Подмосковье

В Лобне произошла драка между двумя супругами на проезжей части дороги, сообщили NEWS.ru в Главном управлении Росгвардии по Московской области. Супруги находились в состоянии алкогольного опьянения и были абсолютно голыми.

Супруги использовали нецензурную лексику и препятствовали движению общественного транспорта. Сотрудники Химкинского отдела вневедомственной охраны, возвращаясь со службы, заметили происходящее и оперативно приняли меры. Они вызвали скорую помощь, чтобы предотвратить возможные последствия для здоровья нарушителей.

В результате 46-летний мужчина и 25-летняя женщина были госпитализированы. По факту произошедшего проводится проверка.

