30 октября 2025 в 13:15

Голые супруги устроили бои на проезжей части

Пьяная супружеская пара устроила драку без одежды в Подмосковье

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Лобне произошла драка между двумя супругами на проезжей части дороги, сообщили NEWS.ru в Главном управлении Росгвардии по Московской области. Супруги находились в состоянии алкогольного опьянения и были абсолютно голыми.

Супруги использовали нецензурную лексику и препятствовали движению общественного транспорта. Сотрудники Химкинского отдела вневедомственной охраны, возвращаясь со службы, заметили происходящее и оперативно приняли меры. Они вызвали скорую помощь, чтобы предотвратить возможные последствия для здоровья нарушителей.

В результате 46-летний мужчина и 25-летняя женщина были госпитализированы. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Санкт-Петербурге у известного алкомаркета произошла массовая драка с участием молодежи. Сначала несколько человек избили одного парня, после чего инцидент перерос в столкновение с участием более десяти человек на улице Думской. Очевидцы вызвали полицию, но большинство участников скрылось. В результате стычки травмы лица получили несколько человек, включая повреждения носа и челюсти.

Подмосковье
драки
супруги
пьяные
