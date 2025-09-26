Связь с Садальским, предавшая дочь, муж-иностранец: куда пропала Максакова

Сегодня народной артистке РСФСР Людмиле Максаковой исполняется 85 лет. Многие из ее окружения говорят, что она выглядит максимум на 60. Как Людмила Васильевна стала актрисой и живет сейчас — в материале NEWS.ru.

Как Максакова стала актрисой

Людмила Максакова родилась 26 сентября 1940 года. Ее мать, Мария Максакова, была знаменитой оперной певицей. Отец, Александр Волков, — солистом Большого театра. У Людмилы другое отчество — Васильевна. Друг семьи Василий Новиков дал его дочери Максаковой, когда Волков уехал из страны. Знакомый также помог им в разгар войны эвакуироваться в Астрахань.

Будущая актриса училась в Центральной музыкальной школе по классу виолончели. Она не захотела пойти по стопам матери. Родительница настаивала, чтобы дочь стала переводчиком. Однажды Максакова увидела на театральной сцене французскую пьесу. Ее поразила игра актеров, и она сама решила стать актрисой.

Людмила Васильевна поступила в Театральное училище имени Щукина. Будущая актриса начала пользоваться макияжем, ходить на студенческие вечеринки, на одной из которых познакомилась с Владимиром Высоцким. Они стали друзьями.

После окончания училища в 1961 году Максакову взяли в театр Вахтангова, где она служит до сих пор. С того момента актриса играла в спектаклях «Живой труп», «Мещанин во дворянстве», «На всякого мудреца довольно простоты», «Ричард III», «Лето в Ноане», «Леший», «Анна Каренина», «Пиковая дама», «Ревизор», «Чайка», «Дядя Ваня» и других.

Впервые на экране Людмила Васильевна дебютировала в фильме «Жили-были старик со старухой» в 1964 году. С тех пор она снималась в основном в фильмах-спектаклях.

В 1967-м Максакова сыграла в шпионском фильме «Конец „Сатурна“» и драме «Татьянин день». Они сделали из актрисы звезду. В фильмографии актрисы более 70 картин.

Людмила Максакова, 1964 год Фото: Александр Коньков/ТАСС

С нулевых Максакова начала сниматься сериалах, в отличие от некоторых коллег ее поколения. В ее фильмографии появились «Идеальная пара» (2001), «Анна Каренина» (2009), «Индус» (2010), «Кухня» (2012–2015), «Доктор смерть» (2013), «Наследие» (2014). А также полнометражные фильмы «Притяжение», «ВМаяковский», «Номинация».

Сейчас Максакову можно увидеть на сцене театра Вахтангова.

Личная жизнь Людмилы Максаковой

В 1967 году актриса познакомилась с композитором Микаэлом Таривердиевым, с которым они встречались три года. Но эти отношения разрушила трагедия. Максакова ушла от него после того, как он сбил насмерть 16-летнего подростка.

Первой любовью Людмилы Васильевны был знаменитый художник Лев-Феликс Збарский. В 1970 году актриса родила от него сына Максима. Максакова и Збарский не были расписаны и вскоре расстались.

Первым и единственным официальным мужем актрисы стал немецкий предприниматель доктор физико-математических наук Петер Андреас Игенбергс. То, что их расписали, было похоже на чудо, поскольку в Союзе браки с иностранцами не приветствовались.

«На сборы документов ушло несколько месяцев. В итоге Петр пришел в загс с огромным портфелем, набитым кипой бумажек с печатями. Наконец у нас приняли заявление. В день бракосочетания мы с утра съездили в загс, расписались и быстро вернулись домой. С друзьями символически выпили, после чего я пошла в театр», — рассказывала Максакова.

В 1977-м у супругов родилась дочь Мария Максакова-Игенбергс (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), в будущем оперная дива. Со вторым мужем актриса прожила 40 лет. Он умер в 2018 году.

Народная артистка России Людмила Максакова с мужем Петером Игенбергсом и дочерью Марией Максаковой-Игенбергс, 2005 год Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Виноградов

В 2021 году в СМИ появилась информация о свадьбе Максаковой с давним другом Станиславом Садальским. Позже на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» актер уточнил, что они не планировали заключать брак, но он действительно любит Людмилу Васильевну. «Она говорит, что „есть человек, для которого я одеваюсь, и это ты“. Люда мне делала предложение, но нет. Ну какие мои годы! Но я люблю ее!» — сказал Садальский.

Конфликт Максаковой с Меньшовой

В 2017-м на Первом канале вышла программа «Наедине со всеми» с участием Максаковой. Эту передачу потом назовут одной из самых скандальных за всю историю. Тогда программу вела Юлия Меньшова. Максаковой изначально не понравились вопросы, которые та задавала. Меньшова хотела узнать подробности личной жизни актрисы, развенчать слухи и сплетни. Людмила Васильевна в резкой форме оборвала все вопросы ведущей.

В течение всей программы Максакова перебивала Меньшову и фактически провела эфир о себе сама, напомнив в конце программы, что нужно «побыстрее закончить», потому что она опаздывает на спектакль.

Юлия после эфира говорила, что ничего не предвещало такого поворота событий, они мило беседовали за кулисами, а перед камерами началось «шоу». «Даже в таком интервью, в котором ты выступаешь девочкой для битья, возникает портрет говорящего. Ну и мой, конечно», — рассказывала недавно Меньшова в подкасте Влада Аганова.

Почему Максакова отреклась от дочери

У Максаковой с дочерью были хорошие отношения. Она радовалась, что дочь пошла по стопам бабушки и тоже стал оперной певицей. Но после того как Мария вышла замуж за депутата Дениса Вороненкова, отношения матери и дочери резко испортились. Певица уехала с ним и их общим сыном на Украину. Людмила Васильевна посчитала это предательством и не простила дочь.

В 2021 году Мария вернулась в Россию и попыталась наладить общение с матерью, привлекла для этого программу «Новые русские сенсации» на НТВ. Она ждала Людмилу Васильевну у театра, но та не появилась. Потом Максакова звонила матери, та лишь бросила трубку.

Позже Людмила Васильевна написала дочери сообщение, которое попало в эфир: «Ты торгуешь своей жизнью, устраивая бесконечные представления. Я не хочу быть участником этого позора».

В мае 2023 года Минюст РФ внес проживающую за рубежом певицу Марию Максакову в реестр иностранных агентов. Поводом стало видео с дискредитацией СВО и призывами спонсировать ВСУ, которое она опубликовала на YouTube. У певицы остались в России двое детей от предыдущих отношений — сын Илья и дочь Людмила. Максакова-старшая и бывший гражданский муж Марии Владимир Тюрин занимаются их воспитанием.

