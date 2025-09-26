Авиасообщение в одном из регионов России временно парализовано Росавиация ввела временные ограничения на рейсы для аэропорта Волгограда

Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, такое решение принято для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в сообщении.

Ранее петербургский аэропорт Пулково принял 20 рейсов, которые первоначально направлялись в Москву, но были перенаправлены на запасной аэродром. Девять из этих самолетов после снятия ограничений продолжили путь в пункт назначения. Остальные 11 рейсов из 20 перенаправленных были отменены.

До этого Telegram-канал Mash опубликовал изображение поврежденного при столкновении хвостового оперения самолета Sukhoi Superjet 100. На рейсе FV6097 до Санкт-Петербурга заменили воздушное судно.

Кроме того, из-за атаки беспилотников в столичных аэропортах задержали или отменили 35 рейсов. Наибольшее число задержек зафиксировано в аэропорту Шереметьево. На втором месте оказалось Домодедово. Меньше всего рейсов было задержано в аэропорту Внуково.