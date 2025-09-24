Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 04:11

Очевидцы сообщили о взрывах в Волгограде

SHOT: на окраине Волгограда раздалась серия взрывов на фоне работы ПВО

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT со слов местных жителей сообщил, что около 01:30 мск на северной окраине Волгограда прозвучало не менее пяти взрывов. Очевидцы рассказали каналу, что это отработала по беспилотным летательным аппаратам Вооруженных сил Украины система противовоздушной обороны. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Официальных сообщений о случившемся пока нет. SHOT также удалось узнать, что дроны противника летели вдоль русла Волги на низкой высоте.

Ранее сообщалось, что аэропорт Волгограда ввел временные ограничения на работу. Воздушная гавань пока не принимает и не выпускает самолеты.

До этого стало известно, что международный аэропорт Казани имени Тукая с утра 23 сентября, примерно в 06:30 по московскому времени, временно прекратил прием и отправку рейсов. Такое решение было принято исключительно из соображений безопасности полетов. Почти одновременно, около 06:50 мск, по той же причине приостановил свою работу аэропорт в Геленджике.

Также петербургский аэропорт Пулково принял 20 рейсов, которые первоначально направлялись в Москву, но были перенаправлены на запасной аэродром. Девять из этих самолетов после снятия ограничений продолжили путь в пункт назначения. Остальные 11 рейсов из 20 перенаправленных были отменены. Пассажиров перерегистрируют и доставят до конечного пункта назначения.

