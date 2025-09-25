Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 17:55

Киберэксперт оценил идею ограничить переводы пенсионерам

Киберэксперт Арефьев: суточный лимит на переводы пенсионерам создаст проблемы

Идея ввести для российских пенсионеров суточный лимит на банковские переводы может создать им проблемы, заявил «Москве 24» эксперт по кибербезопасности Максим Арефьев. По его мнению, эта идея достаточно грубая и рискованная.

Некоторым пенсионерам может понадобиться оперативно оплатить крупную покупку или лечение, а также финансово поддержать родственников, отметил Арефьев. Он обратил внимание, что введение ограничений может стать препятствием в такой ситуации.

По его мнению, вместо введения запретов целесообразнее создать удобный и безопасный механизм. Например, белый список из трех — пяти номеров близких родственников, которые будут подтверждать операцию. Переводы средств между контактами из этого списка могут осуществляться без каких-либо ограничений, предложил эксперт.

Ранее депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил ввести суточный лимит на переводы для пенсионеров с целью защитить их от аферистов. По его словам, в последнее время фиксируется рост числа преступлений, связанных с мошенническими действиями в сфере банковских и иных финансовых сервисов.

