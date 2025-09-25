Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 19:31

Российский завод устроил разнос чиновникам и СМИ из-за блэкаута в поселке

Покровский завод биопрепаратов отверг причастность к обесточиванию поселка

Рабочий в зале предприятия «Покровский завод биопрепаратов» Рабочий в зале предприятия «Покровский завод биопрепаратов» Фото: Игорь Зотин/ТАСС

АО «Покровский завод биопрепаратов» не имеет отношения к аварии на кабельной линии, из-за которой без света остался поселок Вольгинский, заявил исполнительный директор предприятия Андрей Лодыгин. Он направил в редакцию «День во Владимире» письмо с требованием опровержения ранее опубликованной информации.

В редакции пояснили, что ссылались на данные администрации Петушинского района от 2 сентября. После получения опровержения чиновники удалили свой пост.

В действительности на сетях АО «ПЗБ» в последние дни и недели в части электроснабжения не происходило никакой крупной аварии, которая могла повлиять на электроснабжение поселка Вольгинский, — говорится в заявлении.

На предприятии добавили, что единственная точка пересечения сетей — подстанция ПС «Покров» 110/35/10, принадлежащая «Владимирэнерго». О каких-либо авариях на этой подстанции заводу ничего не известно.

Ранее украинские войска нанесли удары по газораспределительным станциям в Северодонецком и Счастье ЛНР, из-за чего города остались без электричества. Как сообщил глава республики Леонид Пасечник, атака была направлена на вывод из строя Луганской ТЭС.

заводы
Владимирская область
электричество
опровержения
