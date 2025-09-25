ВСУ «вырубили» два российских города при попытке обесточить ТЭС

Украинские войска нанесли удары по газораспределительным станциям в городах Северодонецк и Счастье ЛНР, заявил глава республики Леонид Пасечник. По его словам, атака была направлена на вывод из строя Луганской ТЭС, передает пресс-служба регионального правительства.

Без света [остался] Северодонецк, без света — Счастье. Весь прицел был на то, чтобы вывести из строя нашу ТЭС, — отметил Пасечник.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 25 сентября уничтожили 55 украинских дронов. По данным ведомства, атака велась над территориями Ростовской области и Краснодарского края. Также ВСУ пытались нанести удары по Крыму и акваториям Черного и Азовского морей.

Между тем в Рыльском районе Курской области при атаке украинского беспилотника во время сельхозработ пострадали два человека. Дрон нанес удар по автомобилю между деревнями Большегнеушево и Поповка, в котором находился 51-летний мужчина. Он получил осколочные ранения груди и ноги и был госпитализирован с травмами средней степени тяжести.