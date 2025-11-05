На Украине дети остались без уроков физкультуры из-за ТЦК В Киеве сотрудники ТЦК забрали учителя физкультуры прямо во время урока

В одной из киевских школ сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) забрали учителя физкультуры прямо во время урока, пишет Telegram-канал «Политика страны». На кадрах видно, что все это происходило на глазах учеников.

Школьники начали снимать происходящее. Очевидцы рассказали, что администрация учебного заведения запретила распространять запись. На кадрах видно, как три человека, один из которых одет в камуфляж, пытаются посадить педагога в автомобиль, но тот активно сопротивляется.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что военнообязанные на Украине платят по $15 тыс. (1,2 млн рублей), чтобы их отпустили из ТЦК. Он назвал происходящее колоссальной коррупцией. По словам парламентария, сотрудники ТЦК нарушают права людей и не стесняются применять физическую силу.

До этого в городе Прилуки Черниговской области призвали на военную службу единственного специалиста по обслуживанию лифтового оборудования. В результате это привело к остановке лифтов в многоэтажках. Часть лифтов продолжает функционировать, но с нарушением технических норм безопасности.