25 сентября 2025 в 19:10

В Индии назвали условие для отказа от российской нефти

Bloomberg: Индия просит снять санкции с Венесуэлы и Ирана для отказа от нефти РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Индия может пойти на сокращение объемов импорта российской нефти при полном снятии американских санкционных ограничений с Ирана и Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По информации издания, соответствующая позиция была озвучена индийскими представителями в ходе переговоров с США.

Индийская сторона предупредила, что одновременное прекращение закупок нефти у трех крупных поставщиков спровоцирует резкий рост мировых цен на энергоносители. Авторы напоминают, что в августе Соединенные Штаты ввели дополнительные 25-процентные пошлины на индийские товары в связи с продолжением закупок российской нефти. Несмотря на это, Индия продолжает импортировать сырье у стран ОПЕК+ по льготным ценам.

Отмечается, что в ближайшее время министры финансов стран «Большой семерки» планируют обсудить вопрос введения санкций против Индии и Китая. Поводом для рассмотрения этой меры стало продолжение закупок энергоносителей из РФ.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал требование главы Белого дома Дональда Трампа ко всей Европе отказаться от импорта нефти и газа из России. По его мнению, это желание США является нереалистичным для Будапешта. Энергетическая зависимость страны от российских поставок не позволяет реализовать такой шаг.

Индия
США
санкции
нефть
Россия
