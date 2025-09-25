Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 20:40

В Госдуме раскрыли, каким будет ответ на удар ВСУ по Новороссийску

Депутат Слуцкий: ответ на атаку ВСУ по Новороссийску будет выверенным и четким

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Россия взвешенно подойдет к ответу на удар ВСУ по Новороссийску, сказал NEWS.ru глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Это прерогатива верховного главнокомандующего и Минобороны, подчеркнул парламентарий.

Уверен, что ответ будет выверенным, четким, соразмерным и взвешенным. Россия последовательно идет к достижению целей СВО. Или за столом переговоров, или на поле боя — мы их обязательно достигнем, — заверил депутат.

Слуцкий также объяснил, для чего ВСУ была необходима эта атака. Он считает, что у Киева было несколько мотивов.

Киевская хунта не жалеет ни гражданскую инфраструктуру, ни мирных жителей: стариков, женщин и детей. Цель атаки — спровоцировать Россию на несимметричный ответ. Все ради внимания новой американской администрации, для возобновления финансовых вливаний в «войну до последнего украинца», — заявил Слуцкий.

Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем Telegram-канале, что пострадавшие от атаки ВСУ получат компенсации за утрату имущества до 150 тыс. рублей. Он также добавил, что единовременная материальная помощь составит 15 тыс. рублей.

Леонид Слуцкий
Новороссийск
БПЛА
провокация
Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Удары «Герани» по подстанции в Чернигове попали на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
Полиция устроила охоту на 12-летнего угонщика
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.