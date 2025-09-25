В Госдуме раскрыли, каким будет ответ на удар ВСУ по Новороссийску

Россия взвешенно подойдет к ответу на удар ВСУ по Новороссийску, сказал NEWS.ru глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Это прерогатива верховного главнокомандующего и Минобороны, подчеркнул парламентарий.

Уверен, что ответ будет выверенным, четким, соразмерным и взвешенным. Россия последовательно идет к достижению целей СВО. Или за столом переговоров, или на поле боя — мы их обязательно достигнем, — заверил депутат.

Слуцкий также объяснил, для чего ВСУ была необходима эта атака. Он считает, что у Киева было несколько мотивов.

Киевская хунта не жалеет ни гражданскую инфраструктуру, ни мирных жителей: стариков, женщин и детей. Цель атаки — спровоцировать Россию на несимметричный ответ. Все ради внимания новой американской администрации, для возобновления финансовых вливаний в «войну до последнего украинца», — заявил Слуцкий.

Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем Telegram-канале, что пострадавшие от атаки ВСУ получат компенсации за утрату имущества до 150 тыс. рублей. Он также добавил, что единовременная материальная помощь составит 15 тыс. рублей.