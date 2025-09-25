Путин встретился с премьер-министром Эфиопии Путин и премьер Эфиопии Абий Ахмед Али проводят встречу в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, пишет ТАСС. Переговоры политиков проходят в представительском кабинете Кремля.

Участниками встречи также стали помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, вице-премьер Александр Новак, министр здравоохранения Михаил Мурашко, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и другие.

Ранее стало известно, что встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко запланирована на пятницу, 26 сентября. Главы государств обсудят региональные и двусторонние отношения.

До этого глава Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега Дональд Трамп пообещал рассмотреть поставку Украине вооружений. По его словам, эти системы должны «заставить» российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Сам Трамп заявил, что Россия должна завершить украинский кризис. Он отметил, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, с которым он встретился в Белом доме, пользуется большим уважением как в Москве, так и в Киеве, поэтому мог бы оказать влияние на урегулирование конфликта.