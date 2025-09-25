Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 19:44

«Настало время»: Трамп обратился к России на встрече с Эрдоганом

Трамп заявил, что для России наступило время завершить конфликт на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия должна завершить украинский кризис, заявил экс-президент США Дональд Трамп. По его словам, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, с которым он встретился в Белом доме, пользуется большим уважением как в Москве, так и в Киеве, поэтому мог бы оказать влияние на урегулирование конфликта, передает Sky News.

Думаю, [для России] настало время остановиться, — отметил Трамп.

Президент США также допустил возможность снятия санкций с Турции и поставок ей американских истребителей F-35. При этом он подчеркнул, что ожидает от Анкары отказа от закупок российской нефти.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп пообещал рассмотреть поставку Киеву вооружений. По его словам, эти системы должны «заставить» российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Между тем представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что Россия сидела за столом переговоров еще в 2022 году. Дипломат напомнила, что переговоры прервались после визита Бориса Джонсона в Киев, когда он был премьер-министром Великобритании. Теперь же украинский конфликт можно разрешить, если уговорить Киев вести переговорную деятельность, подчеркнула она.

