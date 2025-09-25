Россиянка бросила больную двухлетнюю дочь на свалке МВД: под Кызылом женщина оставила дочь на свалке и ушла в магазин

Под Кызылом 42-летняя женщина оставила заболевшую двухлетнюю дочь на свалке, ушла в магазин и не вернулась, сообщили в МВД по Республике Тыва. Против нее могут возбудить уголовное дело, максимальная санкция по которому предусматривает три года лишения свободы.

Как рассказали в ведомстве, информация о брошенном ребенке появилась в соцсетях. Прибывшие на место сотрудники детской больницы выяснили, что женщина привела ребенка к своим знакомым, которые живут в шалаше на свалке, и ушла. У девочки начался сильный жар.

Ребенка забрали в медучреждение, а полицейские разыскали мать. Выяснилось, что она вместе с дочерью неделю назад приехала к двоюродному брату и все это время распивала алкоголь. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

