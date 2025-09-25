Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 20:48

Россиянка бросила больную двухлетнюю дочь на свалке

МВД: под Кызылом женщина оставила дочь на свалке и ушла в магазин

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Под Кызылом 42-летняя женщина оставила заболевшую двухлетнюю дочь на свалке, ушла в магазин и не вернулась, сообщили в МВД по Республике Тыва. Против нее могут возбудить уголовное дело, максимальная санкция по которому предусматривает три года лишения свободы.

Как рассказали в ведомстве, информация о брошенном ребенке появилась в соцсетях. Прибывшие на место сотрудники детской больницы выяснили, что женщина привела ребенка к своим знакомым, которые живут в шалаше на свалке, и ушла. У девочки начался сильный жар.

Ребенка забрали в медучреждение, а полицейские разыскали мать. Выяснилось, что она вместе с дочерью неделю назад приехала к двоюродному брату и все это время распивала алкоголь. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее женщина ударила фельдшера скорой помощи в Санкт-Петербурге. Известно, что скорая помощь приехала по вызову в квартиру на Лесном проспекте. Когда фельдшер поднялся в квартиру, там оказалась компания нетрезвых граждан. Одна из женщин устроила скандал, ударила 52-летнего медработника по голове и убежала.

