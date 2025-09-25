Алиев назвал региональные коммуникации основой прочного мира

Региональные коммуникации составляют основу нашего видения прочного мира, заявил, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, президент Азербайджана Ильхам Алиев. Одним из важных результатов Вашингтонского саммита глава государства назвал «Маршрут Трампа», который обеспечит беспрепятственный проход через Зангезурский коридор.

Одним из важных результатов Вашингтонского саммита является «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), который обеспечит беспрепятственный проход через Зангезурский коридор и укрепит региональные связи, — отметил Алиев.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал проблеском надежды для международного сообщества соглашения между Азербайджаном и Арменией, достигнутые при посредничестве США. Он подчеркнул, что от Гаити до Йемена, Мьянмы и региона Сахель мир должен основываться на нормах международного права.

Также в Нью-Йорке состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в рамках ГА ООН. Стороны обсудили мирную повестку и договорились продолжать диалог.