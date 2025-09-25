Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 20:42

Алиев назвал региональные коммуникации основой прочного мира

Алиев: региональные коммуникации составляют основу нашего видения прочного мира

Региональные коммуникации составляют основу нашего видения прочного мира, заявил, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, президент Азербайджана Ильхам Алиев. Одним из важных результатов Вашингтонского саммита глава государства назвал «Маршрут Трампа», который обеспечит беспрепятственный проход через Зангезурский коридор.

Одним из важных результатов Вашингтонского саммита является «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), который обеспечит беспрепятственный проход через Зангезурский коридор и укрепит региональные связи, — отметил Алиев.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал проблеском надежды для международного сообщества соглашения между Азербайджаном и Арменией, достигнутые при посредничестве США. Он подчеркнул, что от Гаити до Йемена, Мьянмы и региона Сахель мир должен основываться на нормах международного права.

Также в Нью-Йорке состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в рамках ГА ООН. Стороны обсудили мирную повестку и договорились продолжать диалог.

Армения
Ильхам Алиев
ГА ООН
коммуникации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
Сгоревшая в проданной квартире петербурженка оказалась жертвой мошенников
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас – получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников
Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду
Итальянская паста карбонара – блюдо, которое влюбляет с первой вилки
Итальянские макароны с чесноком и оливковым маслом – готовлю за 15 минут
Украинские дроны не достигли важной цели в российском регионе
28 сентября — День машиностроителя в России: праздник инженерной мысли
Обладатель Кубка Стэнли из «Вашингтон Кэпиталз» перейдет в «Металлург»
В Вильнюсском аэропорту задержали рейсы из-за гражданского дрона
Российские войска продолжают выбивать ВСУ из одного города в ДНР
Погода в Москве в воскресенье, 28 сентября: ждать ли холод и заморозки
Нашествие опасных божьих коровок зафиксировали в российских регионах
Что известно о последних днях жизни и смерти актрисы Людмилы Гавриловой
ВСУ впали в железнодорожную «кому» после ударов российской авиации
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.