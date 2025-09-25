В Telegram появился фейковый аккаунт руководства Курской АЭС

Мошенники создали фейковый аккаунт и чат руководства Курской атомной электростанции в мессенджере Telegram, передает пресс-служба АЭС. Сотрудников попросили обращать внимание на написанное, не отвечать злоумышленникам и предупредить пенсионеров.

Прямо сейчас мошенники создали фейковый чат, аккаунт руководства Курской АЭС в Telegram. Руководство КуАЭС не создает группы в соцсетях и не приглашает туда сотрудников, не запрашивает данные, не просит пройти по ссылкам и тем более не просит прислать код подтверждения, — рассказали представители АЭС.

Ранее сообщалось, что мошенники начали представляться старшими по дому и узнавать у россиян личные данные. Для обмана они используют звонки и сообщения в мессенджерах. Эксперты советуют не передавать персональные данные неизвестным и с осторожностью общаться с незнакомцами.

До этого стало известно, что мошенники начали использовать Zoom для фейковых межведомственных совещаний. Аферисты организуют видеоконференции с «представителями» МВД, Минцифры и Росфинмониторинга. Это делается для того, чтобы убедить гражданина во взломе аккаунта.