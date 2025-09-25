Эрдоган назвал важную тему на переговорах с Трампом Эрдоган сообщил о намерении обсудить с Трампом закупки истребителей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что намеревается обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом закупки истребителей F-16 и F-35. Также политик сообщил о желании затронуть вопрос банка Halkbank, передает ТАСС.

Я полагаю, что сегодня у нас будет возможность всесторонне обсудить F-35, F-16, вопрос с банком Halkbank и другие темы наших двусторонних отношений. Что касается [религиозной] школы на Хейбелиаде (небольшой остров в Турции, расположенный близ Стамбула. — NEWS.ru), мы готовы сделать все необходимое. У меня будет возможность обсудить этот вопрос с [Константинопольским патриархом] Варфоломеем по возвращении, — подчеркнул Эрдоган.

Ранее на встрече американский лидер выразил обеспокоенность в связи с тем, что Турция не прекратила покупать российскую нефть. Глава Белого дома дал понять Эрдогану, что рассчитывает на отказ Анкары от поставок топлива из РФ.

Трамп также сообщил, что может почти немедленно отменить все санкции в отношении Турции. По его словам, для этого встреча между Вашингтоном и Анкарой должна пройти успешно.