Еще одна страна готова организовать саммит России и США Эрдоган: Турция готова организовать саммит России и США по Украине в любое время

Турция готова в любое время организовать на своей территории саммит России и США для переговоров по урегулированию на Украине, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он выразил сожаление в связи с тем, что встреча президентов РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште не состоялась, передает газета Türkiye.

Мы верим, что любой диалог будет способствовать прекращению [конфликта]. С самого начала мы выступали за это, работали над этим и заявляли о возможности справедливого мира, — сказал турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что Турция поддерживает хорошие отношения с обеими сторонами и является страной, заслужившей их доверие. По его словам, это преимущество Анкара полна решимости использовать на благо человечества.

Ранее турецкий президент заявил, что страна продолжает поддерживать контакты с Россией и Украиной для урегулирования конфликта, придерживаясь принципа баланса. При этом он отметил, что некоторые лица извлекают выгоду из продолжения противостояния. По его мнению, обострение ситуации вызывает тревогу не только в регионе, но и на международной арене.