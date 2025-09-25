В Минобороны РФ отчитались о перехвате беспилотников над двумя регионами ПВО России перехватила семь БПЛА над Белгородской и Брянской областями

Российские силы противовоздушной обороны с 15:00 до 20:00 мск перехватили и нейтрализовали семь беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Пять дронов уничтожили над Белгородской областью и еще два — над Брянской областью.

В период с 15:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА — над территорией Белгородской области, два БПЛА — над территорией Брянской области, — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО за ночь с 23:00 до 07:00 мск сбили 55 украинских беспилотников. Противник пытался атаковать территории Ростовской области и Краснодарского края, а также нанести удары по Крыму и акваториям Черного и Азовского морей.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия взвешенно подойдет к ответу на удар ВСУ по Новороссийску. Он также отметил, что это прерогатива верховного главнокомандующего и Минобороны. По его словам, Россия последовательно идет к достижению целей специальной военной операции.