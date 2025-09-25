Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 20:05

Политолог предположил, зачем ВСУ атаковали Новороссийск

Политолог Воробьев: атака ВСУ на Новороссийск напрямую связана с сессией ГА ООН

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Активизация ударов ВСУ, в частности по Новороссийску, напрямую связана с юбилейной сессией Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сказал NEWS.ru директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев. По его мнению, Киев пытается спровоцировать РФ на ответные действия.

Киеву нужен максимальный международный резонанс во время сессии, они провоцируют нас на удары. Я бы не исключал и крупных провокаций, когда Киев обвинит Москву в обстреле с большим количеством жертв среди гражданского населения, — отметил Воробьев.

Принимая решения по ответному удару, России не следует ни на кого озираться, считает аналитик. Однако не стоит и поддаваться на провокации Украины, добавил он.

По завершении сессии ГА ООН никто ни на кого оглядываться не будет и церемониться тоже. Все будет гораздо жестче: это будет не «месть террористам», а решение военных задач и освобождение территорий, — заявил собеседник.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины могут атаковать газопроводы и аэродромы Евросоюза. Такое предупреждение она озвучила на фоне ударов ВСУ по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) в Новороссийске.

Новороссийск
БПЛА
атаки ВСУ
катера
Дмитрий Горин
Д. Горин
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
