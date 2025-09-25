Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 21:15

В Госдуме предрекли скатывание Европы в фашизм

Депутат Будуев: в ЕС создают механизм тотального контроля по образцу фашистов

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Создание Европейского центра демократической устойчивости для осуществления политической цензуры — шаг в сторону авторитаризма, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Николай Будуев. Ранее о планах открыть такое ведомство объявила Урсула фон дер Ляйен.

Фашизм, как известно, начинается с подавления свобод, включая свободу слова и информации. Использование термина «фашизм» здесь оправданно, поскольку речь идет о создании механизма, который может быть использован для тотального контроля над общественным мнением и подавления любых оппозиционных настроений, что является одним из ключевых признаков фашистских режимов, — сказал Будуев.

Он отметил, что действия фон дер Ляйен парадоксальны, поскольку понятия демократии и цензуры несовместимы.

Когда государство начинает решать, что есть правда, а что — искажение, оно ставит себя выше общества и своих граждан. Это прямой путь к подавлению инакомыслия, к созданию единомыслия, которое так хорошо описал Джордж Оруэлл (британский писатель, автор антиутопии о тоталитарном обществе «1984». — NEWS.ru), — отметил Будуев.

Ранее западный журналист Чей Боуз в социальной сети X обвинил фон дер Ляйен во лжи. Он сказал об этом после ее слов о российских истребителях МиГ-31, якобы нарушивших воздушное пространство Эстонии.

