20 сентября 2025 в 10:56

На Западе обвинили фон дер Ляйен во лжи после слов о российских МиГ-31

Журналист Боуз раскритиковал фон дер Ляйен за слова о российских МиГ-31

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Global Look Press

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен лжет, говоря о российских истребителях МиГ-31, якобы нарушивших воздушное пространство Эстонии, заявил западный журналист Чей Боуз в социальной сети X. В пресс-службе Минобороны РФ ранее отметили, что три истребителя МиГ-31 ВКС РФ действительно выполнили перелет с аэродрома в Карелии на базу в Калининградской области, но при этом не пересекали воздушную границу с Эстонией.

Еврофюрер вновь лжет, — написал Боуз.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что власти Эстонии запросили консультации членов НАТО в соответствии с четвертой статьей Североатлантического договора. По его словам, это сделано в связи с якобы совершенным российскими истребителями нарушением ее воздушных границ утром 19 сентября.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что его вскоре проинформируют по поводу инцидента с самолетами в Эстонии. Политик подчеркнул, что ему «не нравится эта ситуация», которая может стать «большой проблемой».

