Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 20:30

Оплатить нельзя обжаловать: что делать со штрафом за парковку в Питере?

Оплатить нельзя обжаловать: что делать со штрафом за парковку в Питере? Оплатить нельзя обжаловать: что делать со штрафом за парковку в Питере? Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Штраф за парковку в Питере: как оплатить или обжаловать — это актуальная тема для многих водителей. В Санкт-Петербурге платные парковки помогают регулировать трафик, но нарушения приводят к санкциям. В 2025 году за неоплаченное местечко на платной городской стоянке в Санкт-Петербурге предусмотрен административный штраф — 3000 рублей.

Основанием для его выписки служит стоянка авто дольше 15 минут без внесения платежа. Контроль соблюдения правил осуществляют специальные автомобили с камерами, которые фиксируют нарушения, реже — пешие контролеры. Помимо штрафа, автомобиль могут эвакуировать на штрафстоянку, что повлечет дополнительные расходы на эвакуатор и хранение.

Как легитимно оспорить штраф?

Если вы считаете, что штраф за парковку в Питере выписан необоснованно, его можно оспорить. Для этого не затягивайте со сроками: у вас есть 10 дней с момента получения постановления о штрафе, чтобы подать жалобу. Подготовьте все заявления и документы, к ним приложите жалобу, изложенную в свободной форме. В ней укажите свои данные, реквизиты постановления и суть нарушения. К заявлению необходимо приложить копию постановления о штрафе и все имеющиеся доказательства вашей невиновности (фотографии, чеки об оплате парковки, скриншоты из приложения).

Подайте письменную жалобу в уполномоченный орган. В зависимости от того, кем выписан штраф, она подается или в районное подразделение ГИБДД, или в Городской центр управления парковками Северной столицы. Постановления, вынесенные сотрудниками ГИБДД, оспариваются только в судебном порядке.

Штраф за парковку в Питере: как оплатить или обжаловать Штраф за парковку в Питере: как оплатить или обжаловать Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кого накажут рублем снова и снова?

Злостным нарушителям, систематически уклоняющимся от оплаты парковки, грозит принудительное взыскание штрафов через судебных приставов, что может привести к аресту банковских счетов или удержанию части доходов. За игнорирование штрафа в установленный законом 60-дневный срок нарушителя, скорее всего, привлекут к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, что означает новое, но увеличенное вдвое денежное наказание, но не менее 1000 рублей, или же административный арест.

Чтобы вопрос «Как оплатить или обжаловать штраф за парковку в Питере?» не висел над вами дамокловым мечом, всегда оплачивайте временную стоянку для своего авто во временной промежуток не более 15 минут после остановки. Например, через приложение для телефона «Парковки Санкт-Петербурга» или одноименный портал, через СМС на номер 3065 или паркомат. Помните, что после окончания проплаченного времени у вас есть лишь 10 минут, чтобы выехать с парковочного места. Соблюдение этих простых правил избавит вас от лишних хлопот и финансовых потерь.

Ранее мы рассказывали, где в культурной столице можно припарковаться без оплаты.

штрафы
авто
парковки
советы
лайфхаки
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
В истории о сгоревшей в квартире россиянке всплыли мошенники
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас – получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников
Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду
Итальянская паста карбонара – блюдо, которое влюбляет с первой вилки
Итальянские макароны с чесноком и оливковым маслом — готовлю за 15 минут
Украинские дроны не достигли важной цели в российском регионе
28 сентября — День машиностроителя в России: праздник инженерной мысли
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.