Оплатить нельзя обжаловать: что делать со штрафом за парковку в Питере?

Оплатить нельзя обжаловать: что делать со штрафом за парковку в Питере?

Оплатить нельзя обжаловать: что делать со штрафом за парковку в Питере?

Штраф за парковку в Питере: как оплатить или обжаловать — это актуальная тема для многих водителей. В Санкт-Петербурге платные парковки помогают регулировать трафик, но нарушения приводят к санкциям. В 2025 году за неоплаченное местечко на платной городской стоянке в Санкт-Петербурге предусмотрен административный штраф — 3000 рублей.

Основанием для его выписки служит стоянка авто дольше 15 минут без внесения платежа. Контроль соблюдения правил осуществляют специальные автомобили с камерами, которые фиксируют нарушения, реже — пешие контролеры. Помимо штрафа, автомобиль могут эвакуировать на штрафстоянку, что повлечет дополнительные расходы на эвакуатор и хранение.

Как легитимно оспорить штраф?

Если вы считаете, что штраф за парковку в Питере выписан необоснованно, его можно оспорить. Для этого не затягивайте со сроками: у вас есть 10 дней с момента получения постановления о штрафе, чтобы подать жалобу. Подготовьте все заявления и документы, к ним приложите жалобу, изложенную в свободной форме. В ней укажите свои данные, реквизиты постановления и суть нарушения. К заявлению необходимо приложить копию постановления о штрафе и все имеющиеся доказательства вашей невиновности (фотографии, чеки об оплате парковки, скриншоты из приложения).

Подайте письменную жалобу в уполномоченный орган. В зависимости от того, кем выписан штраф, она подается или в районное подразделение ГИБДД, или в Городской центр управления парковками Северной столицы. Постановления, вынесенные сотрудниками ГИБДД, оспариваются только в судебном порядке.

Штраф за парковку в Питере: как оплатить или обжаловать Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кого накажут рублем снова и снова?

Злостным нарушителям, систематически уклоняющимся от оплаты парковки, грозит принудительное взыскание штрафов через судебных приставов, что может привести к аресту банковских счетов или удержанию части доходов. За игнорирование штрафа в установленный законом 60-дневный срок нарушителя, скорее всего, привлекут к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, что означает новое, но увеличенное вдвое денежное наказание, но не менее 1000 рублей, или же административный арест.

Чтобы вопрос «Как оплатить или обжаловать штраф за парковку в Питере?» не висел над вами дамокловым мечом, всегда оплачивайте временную стоянку для своего авто во временной промежуток не более 15 минут после остановки. Например, через приложение для телефона «Парковки Санкт-Петербурга» или одноименный портал, через СМС на номер 3065 или паркомат. Помните, что после окончания проплаченного времени у вас есть лишь 10 минут, чтобы выехать с парковочного места. Соблюдение этих простых правил избавит вас от лишних хлопот и финансовых потерь.

Ранее мы рассказывали, где в культурной столице можно припарковаться без оплаты.