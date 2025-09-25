Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 сентября 2025 в 18:21

«Зенит» оштрафовали на 500 тыс. рублей за баннер о Дегтяреве

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Футбольный клуб «Зенит» заплатит штраф в размере 500 тыс. рублей за баннер болельщиков с оскорблениями в адрес министра спорта Михаила Дегтярева, сообщил ТАСС глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц. Фанаты вышли с плакатом в ходе домашнего матча четвертого тура группового этапа Пути Российской премьер-лиги Фонбет Кубка России против «Ахмата».

Поскольку нарушение серьезного характера, носит оскорбительный характер, за публичное демонстрирование зрителями средств наглядной агитации оскорбительного характера оштрафовать «Зенит» на 500 тыс. рублей, — сообщил Григорьянц.

Отмечается, что оскорбительный баннер на матч принесли двое болельщиков, позднее их вычислили по камерам. Нарушители были задержаны и признали вину, в полиции на них составили протокол. Сейчас фанаты ожидают решения суда.

Ранее футболистам самарского клуба «Крылья Советов» пришлось добираться до выездного матча девятого тура Российской премьер-лиги с московским «Спартаком» на такси. Ситуация была вызвана тем, что автобус не прибыл за командой.

ФК Зенит
штрафы
болельщики
матчи
