«Зенит» оштрафовали на 500 тыс. рублей за баннер о Дегтяреве

«Зенит» оштрафовали на 500 тыс. рублей за баннер о Дегтяреве

Футбольный клуб «Зенит» заплатит штраф в размере 500 тыс. рублей за баннер болельщиков с оскорблениями в адрес министра спорта Михаила Дегтярева, сообщил ТАСС глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц. Фанаты вышли с плакатом в ходе домашнего матча четвертого тура группового этапа Пути Российской премьер-лиги Фонбет Кубка России против «Ахмата».

Поскольку нарушение серьезного характера, носит оскорбительный характер, за публичное демонстрирование зрителями средств наглядной агитации оскорбительного характера оштрафовать «Зенит» на 500 тыс. рублей, — сообщил Григорьянц.

Отмечается, что оскорбительный баннер на матч принесли двое болельщиков, позднее их вычислили по камерам. Нарушители были задержаны и признали вину, в полиции на них составили протокол. Сейчас фанаты ожидают решения суда.

Ранее футболистам самарского клуба «Крылья Советов» пришлось добираться до выездного матча девятого тура Российской премьер-лиги с московским «Спартаком» на такси. Ситуация была вызвана тем, что автобус не прибыл за командой.