21 сентября 2025 в 14:14

Футболисты российского клуба добирались на игру на такси

Игроки «Крыльев Советов» вынуждены были ехать на матч со «Спартаком» на такси

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Футболисты самарского клуба «Крылья Советов» были вынуждены добираться до выездного матча девятого тура Российской премьер-лиги с московским «Спартаком» на такси, передает «Матч ТВ». Такая ситуация вызвана тем, что автобус не прибыл за командой.

Автобус не приехал, команда добирается до стадиона на такси. Почти все уже приехали, — заявили в клубе.

Ранее футболисты «Ростова» одержали победу над московским «Спартаком» со счетом 2:1 в матче четвертого тура группового этапа Фонбет Кубка России. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лукойл-Арена». В составе гостей мячи забили Даниил Шанталий на 54-й минуте и Илья Вахания на 88-й минуте. У хозяев отличился Манфред Угальде на 6-й минуте, для которого этот гол стал первым в текущем сезоне.

До этого петербургский «Зенит» одержал победу над грозненским «Ахматом» в четвертом туре группового этапа Кубка России. Матч группы А, проходивший в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 2:1. Дубль Александра Соболева на 43-й и 59-й минутах принес хозяевам победу, тогда как гол Надера Гандри на 73-й минуте лишь сократил отставание гостей. В компенсированное время Гандри получил прямую красную карточку. Однако после просмотра VAR арбитр Рафаэль Шафеев отменил решение.

