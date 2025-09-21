Футболисты российского клуба добирались на игру на такси Игроки «Крыльев Советов» вынуждены были ехать на матч со «Спартаком» на такси

Футболисты самарского клуба «Крылья Советов» были вынуждены добираться до выездного матча девятого тура Российской премьер-лиги с московским «Спартаком» на такси, передает «Матч ТВ». Такая ситуация вызвана тем, что автобус не прибыл за командой.

Автобус не приехал, команда добирается до стадиона на такси. Почти все уже приехали, — заявили в клубе.

