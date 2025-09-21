Футболисты российского клуба добирались на игру на такси

Футболисты самарского клуба «Крылья Советов» были вынуждены добираться до выездного матча девятого тура Российской премьер-лиги с московским «Спартаком» на такси, передает «Матч ТВ». Такая ситуация вызвана тем, что автобус не прибыл за командой.
Автобус не приехал, команда добирается до стадиона на такси. Почти все уже приехали, — заявили в клубе.
