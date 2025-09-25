Пенсионерка из ЯНАО добилась компенсации после ссоры с соседом

В Лабытнанги суд взыскал с местного жителя, толкнувшего пожилую соседку, 65 тысяч рублей в пользу пострадавшей, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на прокуратуру. Ссора между пенсионеркой и мужчиной произошла в подъезде.

В ходе конфликта житель ЯНАО толкнул женщину, и она упала на лестницу. У пострадавшей зафиксировали травмы. Мужчина выплатил вышеуказанную сумму в качестве компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что в Петербурге метрополитен выплатит компенсацию 67-летней женщине, сломавшей руку при падении на заледеневшей лестнице. Она получила закрытый перелом лучевой кости на правой руке из-за неочищенной от наледи лестницы в декабре прошлого года.

До этого в ЯНАО семье мальчика, которого укусила за лицо собака, присудили компенсацию в размере 55 тысяч рублей. Соответствующее решение вынес суд в Красноселькупском районе. Инцидент произошел в апреле 2025 года в селе Красноселькуп.