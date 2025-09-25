Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стало известно, сколько стоит съемочный день Кологривого

Один съемочный день звезды «Слова пацана» Никиты Кологривого стоит порядка 250–300 тысяч рублей, передает KP.RU. Журналисты отметили, что сейчас актер пользуется большим спросом среди режиссеров.

По данным издания, точная сумма зависит от проекта и ряда других субъективных факторов. Отмечается, что артист активно занимается благотворительностью и выступает с активной патриотической позицией. Например, со съемок «Августа» Кологривый записывал ролик со словами благодарности для участников СВО.

Ранее Кологривый вышел в свет с дочкой Есенией и бывшей женой Александриной на премьеру фильма «Август», где он исполнил одну из ролей. Картина посвящена событиям 1944 года. По сюжету советская контрразведка проводит масштабную операцию по вычислению диверсионной группы противника.

Также актер Павел Табаков назвал «классными ребятами» коллег по цеху Сергея Безрукова и Кологривого, вместе с которыми снимался в «Августе». Он также выразил надежду на совместные съемки в дальнейшем, отметив профессионализм артистов и их умение слышать друг друга.

